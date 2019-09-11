Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн позначила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання щодо прискорення асоціації з Україною, а також з Грузією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBJ.

За словами голови Єврокомісії, крім угоди про асоціацію, також потрібно буде в прискореному режимі реалізувати створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою.

Крім того, вона заявляє, що Ласло Троксаному треба буде також прагнути до поглиблення галузевої співпраці з цими країнами.

Зазначимо, що питання розширення, в тому числі програми співпраці і допомоги Україні, в новому складі Єврокомісії, яка почне працювати в листопаді 2019 року, буде керувати кандидат від Угорщини Ласло Троксаний.

Нагадаємо, Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Як повідомляло РБК-Україна, Фон дер Ляйєн доручила комісара з торгівлі Філу Хогану розглянути нові заходи для США, які блокують систему врегулювання спорів Світової організації торгівлі (СОТ).