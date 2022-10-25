"Новаторская веха": Байден отреагировал на назначение нового премьера Британии

Байден, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном индийскому празднику Дивали, сказал, что Сунак, который также имеет индийское происхождение, должен был быть назначен премьер-министром во вторник после встречи с королем Чарльзом.

"У нас есть новости, что Риши Сунак теперь премьер-министр. Ожидается, что он станет премьер-министром, я думаю, завтра, когда он пойдет к королю. Довольно поразительно. Инновационная веха, и это важно", - заявил он.

Риши Сунак, которому 42 года, входит в число 250 самых богатых британцев и занимается политикой с 2015 года. До избрания на пост премьера и лидера Консервативной партии он работал в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов.

Напомним, жители Великобритании считают, что бывший министр финансов Риши Сунак может лучше справиться с работой на посту премьера, чем Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.