Новичок сезона могучим данком не спас "Сан-Антонио" от поражения: момент дня в НБА

Первый номер драфта запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Хьюстоном". Он на входе в "краску" получил передачу партнера и одной правой вложил мяч в корзину. Защитник "Рокетса" выглядел статистом.

Стараний Вембаньямы снова не хватило для итогового успеха. "Сан-Антонио" уступил "Хьюстону" (82:93) и потерпел 17-е поражение подряд в регулярке НБА. "Рокетс" же закрепились на 7-й строчке Западной конференции.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал форвард "Хьюстона" Таги Исон. Он набрал 18 пунктов, сделал 14 подборов и оформил 1 ассист. Тем временем Вембаньяма закончил поединок с дабл-даблом (15 очков, 18 подборов).

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". Выбран "Сан-Антонио" под первым номером драфта НБА этого года.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине успел получить диплом бакалавра с отличием. Перед стартом сезона попал в скандал с поп-иконой Бритни Спирс, пострадавшей от охраны баскетболиста.