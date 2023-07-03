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Новичок "Прометея" провалил медосмотр: гранд оперативно нашел замену

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Рига, Понедельник 03 июля 2023 15:56
Новичок "Прометея" провалил медосмотр: гранд оперативно нашел замену Фото: Тай Одиасе провел сезон 2022/23 в рядах "Брешии" (facebook.com/pallacanestrobrescia)
Автор: Антон Федорцив

Руководство слобожанского "Прометея" вынуждено было экстренно искать альтернативного исполнителя вместо центрового Джихайва Флойда, вовремя не избавившегося от проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тай Одиасе – новый баскетболист "Прометея". Американец в рядах отечественного гранда заменит своего болезненного соотечественника.

Бигмен много лет провел в Европе. Прошлый сезон он отыграл за итальянскую "Брешию". В частности, в составе ломбардцев он противостоял слобожанцам на групповом этапе Еврокубка. Средние цифры Одиасе в чемпионате Италии – 8.4 очка, 4.7 подбора, 0.3 передач и 0.4 перехвата за 21 минуту на паркете.

Ранее американский центровой защищал цвета немецких "Ольденбурга" и "Геттингена", "Гринсборо Суорм" в Джи-Лиге НБА, греческого "Лаврио" и испанского "Тенерифе". На уровне Национальной ассоциации студенческого спорта США дважды становился лучшим игроком защитного плана Horizon League (2017, 2018).

На минувшей неделе "Прометей" попал в список участников Еврокубка на новый сезон. В новом розыгрыше слобожанцы попали в 9-ю корзину посева. Жеребьевка запланирована на 7 июля.

К слову, ранее "Прометей" подал заявку на выступления в Высшей лиге чемпионата Украины.

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