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Новичок "Динамо" оформил первый гол Украины на Олимпиаде: историческое видео

Фото: Раздевалка "сине-желтых" перед поединком (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник киевского "Динамо" Валентин Рубчинский забил первый мяч олимпийской сборной Украины на летних Играх во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Матч Ирак – Украина проходит 24 июля в Лионе. Поединок принимает стадион "Парк Олимпик Лионне". Стартовый свисток встречи раздался в 20:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" не смогли превратить территориальное преимущество в голы до перерыва. Но забили на старте второй половины после стандарта. Удар Батагова головой после навеса Крыськива со штрафного парировал голкипер, но Рубчинский на добивании отправил мяч в сетку.

Видео гола Рубчинского:

 

 

 

Впрочем, празднование украинских фанатов было недолгим. Фактически в следующей атаке в ответ иракцы в простой ситуации заработали одиннадцатиметровый из-за мелкого фола Таловерова. Хуссейн мощным ударом с отметки шансов Фесюну не оставил.

Видео гола Хуссейна:

 

 

 

 

К слову, ранее сборная Марокко сенсационно обыграла Аргентину со скандальной концовкой.

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