Новая Зеландия и Швеция беспрецедентно снизили уровень курения

Ведущий автор отчета, профессор Марева Гловер из Новой Зеландии отметила, что снижение уровня курения в Новой Зеландии было медленным в течение нескольких лет, но с появлением вейпинга тренд на снижение существенно ускорился.

"После того, как Новая Зеландия легализовала и урегулировала вейпинг в 2020 году, мы стали свидетелями впечатляющего снижения уровня ежедневного курения среди взрослого населения на 43% - с 11,9% в 2020 году до 6,8% в 2023 году. Итак, Новая Зеландия находится на пути к достижению своей цели - стать страной, "свободной от табачного дыма" к 2025 году", - отметила профессор Гловер.

"Эти изменения произошли благодаря правительственным инициативам, таким как кампания Vape to Quit Strong ("Вейп как средство отказа от курения"), образовательный веб-сайт под названием Vaping Facts ("Факты о вейпинге"), образовательная кампания в СМИ и четкие рекомендации для врачей", - добавила она.

Целевые, культурно уместные кампании также были направлены на курильщиков среди маори, что привело к беспрецедентному снижению уровня курения на 42% за 3 года - с 28,6% в 2020 году до 17,1% в 2023 году.

Подобного успеха достигла и Швеция. За последнее десятилетие уровень курения в Швеции снизился на впечатляющие 55% до 5,6% благодаря широкому распространению снюса (бездымного табачного изделия для перорального употребления), популяризации вейпинга в 2015 году и никотиносодержащих подушечек в 2018 году. Швеция намерена стать первой развитой страной, которая достигнет официального статуса страны, "свободной от табачного дыма", в конце этого года.

"Этот отчет посылает четкий сигнал австралийским политикам. Вейпинг может ускорить снижение уровня смертности от курения и спасти тысячи жизней австралийцев. Снижение уровня курения заметно замедлилось в последние годы по сравнению со многими другими развитыми странами, и Австралия может существенно отставать от своей цели - снизить уровень курения до 5% к 2030 году", - заявил доктор Колин Мендельсон, соавтор отчета.

В Австралии, которая в своей борьбе с курением пошла по пути внедрения запретов, доступ к продуктам для вейпинга очень ограничен.

По словам доктора Мендельсона, модель продажи по рецепту не нашла поддержки среди более, чем девяноста процентов взрослых, употребляющих вейп. Это привело к созданию процветающего черного рынка, контролируемого криминальными сетями, и жестокой войны за территорию с поджогами табачных и вейп-магазинов и убийствами. Зато в Новой Зеландии нет значительного черного рынка вейпов.

"Вейпы должны продаваться как товары для взрослых в лицензированных торговых точках со строгой проверкой возраста, подобно табаку и алкоголю, как это происходит в Новой Зеландии. Это облегчило бы доступ совершеннолетних курильщиков к помощи в прекращении курения, уменьшило бы доступ для молодежи, увеличило бы налоговые поступления и уменьшило бы черный рынок. Такие меры нужно ввести в Австралии как можно быстрее", - подчеркнул Мендельсон.

Профессор Марева Гловер

Профессор Марева Гловер – одна из ведущих новозеландских исследовательниц в сфере уменьшения вреда от курения. Она работает над уменьшением ущерба, связанного с курением, уже 31 год. В 2018 году профессор Гловер был назначен редактором раздела о табаке в журнале Harm Reduction Journal, в том же году она также основала Центр исследовательского мастерства. Профессор Гловер работала над этим отчетом без посторонней поддержки.

Д-р Колин Мендельсон

Д-р Колин Мендельсон работает клиницистом и ученым в сфере отказа от курения и уменьшения вреда от курения на протяжении 40 лет. Он является основателем и главой Австралийской ассоциации по уменьшению вреда от табака, благотворительной организации, созданной с целью повышения осведомленности о возможности уменьшения вреда от табака. Он не имеет никаких финансовых или коммерческих отношений ни с одной компанией, производящей электронные сигареты или табачные изделия. Он не получал оплаты за свою работу над этим отчетом.

Финансирование

Создание этого отчета было полностью профинансировано организацией Health Diplomats. Health Diplomats - это глобальная консультативная группа по здравоохранению, специализирующаяся на улучшении доступа к медицинским услугам и уменьшении вреда (особенно связанного с алкоголем, табаком, продуктами питания, ВИЧ/СПИДом и психоактивными веществами).