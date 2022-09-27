RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая Зеландия расширила санкции против окружения Путина: что известно

Фото: Новая Зеландия расширила санкции против окружения Путина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении россиян. В список вошли около 1000 человек, 19 из которых "члены ближайшего окружения Путина", их затронут как финансовые санкции, так и ограничения на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Associated Press.

"Украина ясно дала понять, что самое важное, что мы можем сделать, чтобы помочь им, - это наши продолжающиеся санкции и поддержка их во время конфликта, как мы продолжаем это делать", - сказала министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

Санкции распространяются примерно на 1000 человек.

Лидер оппозиции Крис Луксон заявил, что лейбористы также должны выслать российского посла.

"Высылка посла - правильный сигнал, учитывая, что мы далеко за пределами дипломатии", - сказал он. - Кажется неприемлемым иметь здесь посла, когда эти зверства совершаются в Украине".

Но премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась сделать это, заявив, что это "наименее значимые действия", которые она могла предпринять.

Ранее Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены против Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.

Между тем австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что ограничения против страны-оккупанта пока действуют не так быстро, как рассчитывалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России