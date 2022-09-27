Новая Зеландия расширила санкции против окружения Путина: что известно

"Украина ясно дала понять, что самое важное, что мы можем сделать, чтобы помочь им, - это наши продолжающиеся санкции и поддержка их во время конфликта, как мы продолжаем это делать", - сказала министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

Санкции распространяются примерно на 1000 человек.

Лидер оппозиции Крис Луксон заявил, что лейбористы также должны выслать российского посла.

"Высылка посла - правильный сигнал, учитывая, что мы далеко за пределами дипломатии", - сказал он. - Кажется неприемлемым иметь здесь посла, когда эти зверства совершаются в Украине".

Но премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась сделать это, заявив, что это "наименее значимые действия", которые она могла предпринять.