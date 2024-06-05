Нова соціальна мережа на основі спільнот, створена українцями

PLEEX — це нова соціальна платформа на основі спільнот, створена українцями для українців. Платформа допомагає будь-кому створювати, будувати, розвивати спільноти за допомогою ШІ-інструментів та людино-орієнтованого підходу.

В інтерфейсі Pleex головними є простори. Це тематичні спільноти, серед яких користувач обирає найцікавіші розділи. Так Pleex допомагає більш свідомо споживати інформацію та уникнути багатогодинного скролінгу. Також є вкладка «Популярне», де зʼявлятимуться найбільш обговорювані теми.

Простори є не лише інструментом навігації, а й великою базою знань зі сфер мистецтва, економіки, політики чи навіть розробки. Користувачі мають повний контроль над своєю стрічкою інтересів, маючи змогу налаштовувати її відповідно до власних уподобань, уникаючи зайвого інформаційного шуму, реклами та спаму.

Pleex дає змогу швидко і просто просувати власні публікації в декілька кліків, розміщати комерційні посилання в тематичних спільнотах та здійснювати брендизацію цих просторів.

Концептуальна відмінність платформи у відсутності монетизації часу користувача. Отже, у ній немає нескінченного показу низькопробного та емоційного контенту. «Стрічка дуже сумнівної якості, із вісьмома рекламними постами на десять показаних, стала поштовхом для створення Pleex. Ми як команда одразу вирішили, що не хочемо підсаджувати українців на швидкий дофамін, як це роблять інші.» — каже засновник мережі Єгор Комаров.

Комунікація на платформі регламентується низкою правил, які допомагають запобігати розповсюдженню негативу, фейків та спаму. Якщо модератори мережі підтвердять порушення, то зможуть видаляти коментарі чи дописи, які суперечать правилам спільноти.

Ключові особливості платформи:

СПІЛЬНОТИ НА ПРОТИВАГУ ІНФЛЮЕНСЕРАМ. Pleex відрізняється від інших соціальних мереж, бо орієнтується на міцні групи користувачів, а не на одноосібних блогерів.

БЕЗ АГРЕСИВНОЇ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА ВІДВЕРТОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Платформа не підштовхує користувачів до нескінченного перегляду через алгоритми, надаючи можливість більше цінувати свій час та формувати корисні знайомства.

ЯКІСТЬ ВИПЕРЕДЖАЄ КІЛЬКІСТЬ. Pleex привертає увагу свідомих та активних користувачів, які цінують якість спілкування та прагнуть до взаєморозуміння та співпраці.

УКРАЇНСЬКОМОВНА ПЛАТФОРМА. Pleex є 100% українськомовною платформою, що робить її унікальною і важливою для української аудиторії.

ШІ ІНСТРУМЕНТИ. Pleex використали AI як допоміжний інструмент для створення контенту. Чат-бот інтегрований на сторінці для створення дописів. З його допомогою користувачі можуть генерувати тексти, переписувати готові та отримувати відповіді на запитання. Окремим плюсом є можливість зазначення спойлерів у тексті та накладання вікового обмеження.

Огляд інтерфейсу

Програма лояльності

Кожен ваш крок на платформі трансформується у віртуальні монети PLX – символи ваших здобутків та активності. Монети PLX – це віртуальна валюта всередині платформи Pleex, яка дозволяє користувачам отримувати винагороди за активність та використовувати їх для різноманітних внутрішньосервісних послуг.

Ви можете безпечно і просто обміняти свої PLX на просування власного контенту, покупку рекламних місць на сайті, та інші корисні сервіси.

Це не тільки цифровий актив, але й ваш індивідуальний фінансовий інструмент, що відкриває перед вами безліч можливостей для розвитку та особистого зростання в рамках платформи.

Ключова відмінність Pleex полягає у верифікації користувачів. За допомогою Дія.Підпису нові учасники підтверджуватимуть свою особу. Тому кожен може бути впевнений, що за екраном із вами взаємодіє реальна людина, а не бот із заготовленими фейковими новинами.

Пресслужба мережі повідомила, що Pleex не збирає через Дія.Підпис жодних документів і не отримує доступу до них. Натомість соціальна мережа зберігає тільки ваше ім’я, прізвище, стать та дату народження.

Такий варіант верифікації дає змогу генерувати на платформі профілі реальних людей та створити довірливе середовище, де користувачі можуть спілкуватись та бути впевненими у тому, що їхні співрозмовники – справжні люди з підтвердженою ідентичністю.

Що далі?

У розробників Pleex багато планів на майбутнє: «Зараз ми працюємо над програмою лояльності, де користувачі могли б отримувати бонуси за свою активність на сайті та використовувати їх усередині платформи для просування контенту або інших функцій Pleex. Також у планах є створення мобільних застосунків та нових сервісів усередині платформи».

Зареєструватися в соцмережі можна за цим посиланням.

https://pleex.com/