Новая ракета. Как "Орешник" превратился в "Кедр" и кому адресованы угрозы Путина

Удар по Днепру новой баллистикой: что известно

Утром 21 ноября россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В частности, запустили аэробаллистический "Кинжал", семь единиц Х-101 (шесть удалось сбить) и межконтинентальную баллистическую ракету. Как сообщили в Воздушных силах, обошлось без существенных последствий.

"Была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", - заявил президент Владимир Зеленский.

Известно, что ракету запустили из Астраханской области, где на полигоне Капустин Яр базируются комплексы РС-26 "Рубеж". Они предназначены для ядерных ударов на расстояние до 6000 км. От Капустина Яра до Днепра около 800 км и выпущенная ракета была без боевой части.

Отметим, удар ждали еще за день до этого, 20 ноября. Подробнее читайте в материале "Новая баллистика? Что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж" и почему о ней заговорили".

Фото: спасатели ликвидиурют последствия атаки на Днепр 21 ноября (facebook.com/MNSDNE)

О том, что по Днепру могла ударить ракета "Рубеж", писали как украинские медиа, так и российские Z-каналы. Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия. Прокремлевские блогеры утверждали, что ракета атаковала завод "Южмаш".

Видео предполагаемого удара появились в Telegram-каналах. На них видно шесть прилетов в течение нескольких секунд, причем в каждом случае боеприпас распадался еще на несколько частей. Сильных взрывов на месте падения не было видно.

Спикер Европейского Союза Петер Стано назвал применение межконтинентальной баллистики очередным витком эскалации. По его словам, Путин снова сделал ставку в ядерной игре. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорит об "ужасной эскалации" из-за развертывания нового оружия. Китай в свойственной ему манере призвал все стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

Тем временем Киев созывает экстренное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов в следующий вторник, 26 ноября.

Отметим, западные СМИ со ссылкой на источники в разведках пишут о ракете средней дальности. Но это, скорее, вопрос классификации. Поскольку тот же "Рубеж" на Западе считают ракетой средней дальности, то есть до 5500 км. В случае с межконтинентальной баллистикой Москва должна предупредить США, чтобы не спровоцировать сценарий ответного удара. Как выяснилось позже, такое предупреждение было.

"Орешник" от Путина. Что говорит Кремль

Вечернее обращение Путина, в котором он раскрыл название ракеты, спутало карты. По его словам, цель в Днепре атаковали в ответ на "агрессивные действия стран НАТО", имея в виду удар баллистическими ATACMS и крылатыми ракетами Storm Shadow в Брянской и Курской областях.

"В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности - в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник", - заявил он.

По его словам, противостоять таким средствам, как "Орешник", на сегодня невозможно. Ракеты атакуют цели на скорости 10 Махов (около 2,5-3 км в секунду). И якобы современные западные системы противоракетной обороны не способны их перехватить.

Фото: российская баллистика средней дальности может быть эволюцией комплекса "Ярс" (Getty Images)

Поскольку это экспериментальное оружие, достоверных сведений о нем нет в открытых источниках. Предполагаемая дальность может составлять до 5500 км, судя из российского определения ракет средней дальности. И скорее всего базовой моделью может выступать РС-26 "Рубеж".

По крайней мере, об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх. В то же время издание Financial Times со ссылкой на неназванного военного топ-чиновника из Украины написало, что по Днепру ударили не "Орешником", а "Рубежом".

Опасность подобной ракеты не только в скорости. Невозможно заранее сказать, будет ли на ней, к примеру, ядерная боеголовка или нет. Тот же аэробаллистический "Кинжал" можно снарядить несколькими суббоеприпасами с небольшими ядерными бомбами. Не исключено, что что-то похожее реализовано в "Орешнике". В любом случае, все это пока гадание на кофейной гуще, и об "Орешнике" известно лишь то, что заявил Путин, говорит военный эксперт Павел Нарожный.

"Кедр", а не "Орешник". Но разницы нет

Однако, согласно официальной украинской версии, удар по Днепру нанесли не РС-26 "Рубеж" и не "Орешником". Как сообщило Главное управление разведки Минобороны, наиболее вероятно, что 21 ноября россияне атаковали баллистической ракетой из комплекса "Кедр".

Подлетное время с момента запуска в Астраханской области до прилета составило 15 минут. На ракете было шесть боевых частей, каждая из которых оснащена еще шестью суббоеприпасами. А скорость на конечном участке траектории превысила 11 Махов.

По данным ГУР, ранее испытания "Кедра" проходили на полигоне Капустин Яр в октябре 2023 и июне 2024 года. К разработке мобильного комплекса привлечен ряд предприятий российского ВПК в Москве, Волгограде и Воронеже.

Неопределенность усилилась, так как это уже третий вариант названия межконтинентальной баллистики за последнее время. Но с другой стороны, если полагаться на оценки Пентагона, логично сделать вывод, что "Кедр" - это развитие "Рубежа", и не стоит оперировать обозначением "Орешник", пишет Defense Express.

Фото: ракета "Кедр" пролетела 800 км за 15 минут (deepstatemap.live)

В российских источниках "Кедр" упоминался с нюансами. В начале 2021 года сообщалось о старте проектирования "стратегического комплекса нового поколения" с таким названием. А в одной из публикаций сообщалось, что комплекс создается на замену менее мобильному и более уязвимому МБР "Ярс". Также вражеская пропаганда писала, что проект "Кедр" включен в программу вооружений до 2024 года, переход на стадию опытно-конструкторской работы планировался на 2023-2024 годы, взятие на вооружение - до конца 2020-х.

Мобильность комплекса дает преимущество в том, что организовать пуск можно практически из любой точки в России, что снижает угрозу поражения на земле. Кроме того, встречается фантастическая информация о том, что ракета будет использоваться только для быстрого набора высоты, после чего отделившийся боевой блок начнет двигаться к цели на скорости порядка 28 Махов, причем якобы на малой высоте. В таком сочетании боевой блок невозможно сбить даже современными средствами ПРО.

Однако Павел Нарожный предлагает все же опираться на данные ГУР. "Скорость "Кедра" достигает 11 Махов, а это в три раза больше, чем известный нам "Кинжал", - добавил он.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов отметил, что по состоянию на октябрь Россия могла создать "два или чуть больше" опытных образца баллистической ракеты "Кедр". По его словам, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы. Сама система называется "Кедр", это баллистика средней дальности, предназначенная для ядерных ударов. О серийном производстве речь не идет.

Аналитики Defense Express склоняются к тому, что "Кедр" является общим названием новой системы, которая является эволюцией МБР "Ярс". Возможно, "Ярс" выступает конструктором для сборки ракеты средней дальности с легким боевым блоком на 5500 км и тяжелым на большую дальность. Из такого объяснения следует, что "Кедр" одновременно может быть и "Орешником", и "Рубежом".

Кому и почему угрожает Путин

Вчерашнее обращение Путина было адресовано западным странам, которые поставляют оружие Украине. Зарубежные СМИ по-разному восприняли его слова.

Например, Associated Press приводит мнение эксперта, который утверждает, что новые ракеты "превосходят все, что было замечено до сих пор". Reuters пишет о возросшей тревоге, а The New York Times со ссылкой на чиновников подчеркивает, что ракета может не соответствовать характеристикам, заявленным Путиным.

Сам российский диктатор намекнул, что после ударов ATACMS и Storm Shadow по российской территории имеет право бить по объектам США, Великобритании и Франции. "Рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - угрожает он.

Все это запугивание Европы и США, которые работают над средствами доставки ядерных боеприпасов, и теперь Путин говорит, что у него есть новая гиперзвуковая ракета с ядерной боеголовкой. С другой стороны, чтобы заставить Запад прекратить поддержку Украины, говорит Нарожный.

"Суть всех диктаторских режимов довольна проста: посмотрите, я сумасшедший, у меня есть огромная ракета и я этой ракетой могу ударить. Это делает Путин, это делает Ким Чен Ын, это делают абсолютно все диктаторы", - рассказал собеседник.

При этом реальной угрозы применения такого типа ракет с ядерными боеголовками, по его мнению, нет. Потому что удар по Киеву, Днепру или другому городу Украины даже тактическим боеприпасом - это ядерный удар по Европе.

"А Путин зависит от Европы, потому что продает газ, нефть и не может просто оборвать связи. И самое главное, китайский лидер Си Цзиньпин категорически против использования ядерного оружия. Путин же на 100% зависит от товарища Си. У него сейчас вся экономика построена вокруг Китая", - добавил эксперт.

Повторится ли удар и может ли Украина сбивать ракеты "Кедр"

В то же время Нарожный не исключает, что удар подобной ракетой может повториться, но в конвенционном исполнении. И не только в качестве очередной имитации. "То есть начинить ее не бетоном, а взрывчаткой. Это абсолютно реально. Но стоимость такого удара даже сложно оценить, это десятки миллионов долларов", - говорит он.

Фото: баллистику средней дальности могут сбивать комплексы типа американского THAAD (defense.gov)

Если исходить из возможной массы боеголовки в 1,2 тонны, то с военной точки зрения атаки настолько дорогой баллистикой (без ядерного заряда) не имеют смысла. Россия практически ежедневно бросает по 100-120 КАБов на Сумы, Харьков, Запорожье и прифронтовым городам, и их совокупная мощность гораздо больше.

"Если говорить о массированных обстрелах на 100 ракет, то каждая типовая крылатая или баллистическая ракета несет до 500 кг. И примерно до 10%, к сожалению, проходят через нашу систему ПВО. Если взять 10 ракет, получаем 5 тонн, которые долетают. Что изменят 1,2 тонны на фоне всей этой истории? Ничего, кроме того, чтобы усилить психологическое давление", - отметил Нарожный.

Психологическое давление может усилить и заявление из Кремля о том, что российская армия "прорабатывает механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами". Накануне Путин также сказал, что в случае применения таких систем, как "Орешник", будут заранее "открыто и публично" предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны.

"Это делается, чтобы украинцы переключились на официальные источники России, чтобы украинцы смотрели и получали порции лжи и пропаганды. Рассчитано на панику. Доверять нужно только официальным источникам Украины", - объясняет эксперт.

На сегодня Украине нечем сбивать гиперзвуковую баллистику средней дальности. Спикер МИД Георгий Тихий считает, что западным партнерам стоит задуматься над поставками необходимых комплексов. По его словам, от союзников уже требуют конкретных шагов, но раскрывать детали рано.

Такие ракеты приближаются к цели на очень высокой скорости, сбрасывает десятки суббоеприпасов, задача которых - "засеять" большую территорию. В теории сбивать ракеты до терминального участка можно, например, американским комплексом THAAD, говорит Нарожный.

THAAD предназначен для перехвата баллистики на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км. Перспектива его передачи Украине считается маловероятной. В частности, из-за дороговизны - стоимость одного комплекса около 3 млрд долларов.

"А у нас пока даже речь не идет о передаче такого комплекса. Мы долго Patriot выпрашивали. И к тому же, чтобы защититься наверняка, THAAD нужно прикрыть как минимум все областные центры. А у нас даже Patriot столько нет", - подытожил эксперт.

Тем временем источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ сообщил, что украинская сторона будет инициировать переговоры с партнерами, чтобы получить средства типа THAAD либо обеспечить модернизацию Patriot до возможности сбивать баллистику средней дальности.

При подготовке текста использовались: данные Воздушных сил Украины, заявление президента Владимира Зеленского, начальника военной разведки Кирилла Буданова, публикации западных СМИ, Defense Express, комментарий военного эксперта Павла Нарожного.