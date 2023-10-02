"Новая почта" открыла отделение во втором крупнейшем городе Германии

По данным пресс-службы, в отделении можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 100 кг с понедельника по субботу. Срок доставки в Украину - от 5 дней.

Как сообщил Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии, компания откроет еще 17 отделений в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе, Дрездене. Кроме того, в ближайшее время планируется доставлять посылки из Украины в почтоматы и пункты выдачи в магазинах.

"Новая почта" в Германии

Напомним, в июне "Новая почта" открыла первое отделение в Берлине. Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии. Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг – 250 грн

посылки до 2 кг – 400 грн

посылки до 10 кг – 600 грн

посылки до 30 кг – 1200 грн.

Гамбург - это второй по величине город в стране (после Берлина), седьмой по величине в Европейском Союзе и самый населенный нестоличный город в ЕС. Его население составляет 1,9 млн человек.