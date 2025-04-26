"Новая почта" и "Ощадбанк" возобновили работу после сбоя

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работают "Дія" "Новая почта" и не только.

Было известно, что не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты", невозможно рассчитаться в метро.

Также, по данным пресс-службы финучреждения, эти проблемы касались не только "Ощадбанка", но и многих других поставщиков диджитальных услуг.

Был сбой в очень большом инфраструктурном объекте, который обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика и не только.

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