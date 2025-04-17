Новая основная валюта: НБУ готовится привязать гривну к евро

Гелетий сообщил, НБУ сейчас проводит интервенции на межбанке в долларе США. "Это для нас основная курсовая валюта курсовой привязки - поэтому сейчас мы работаем и будем продолжать работать в долларе США", - сказал он.

По его словам, в текущих условиях необходимо отслеживать ситуацию на глобальных финансовых рынках. Тарифные и другие противостояния обусловили увеличение волатильности. Как следствие, наблюдается девальвация доллара к евро.

"Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается по кросс-курсам. Поэтому мы сейчас наблюдаем девальвацию к евро", - сказал Гелетий.

Перепривязка гривны

Заместитель председателя НБУ сообщил, что это в фокусе внимания, "с учетом евроинтеграционных процессов нашего государства и важного вклада европейских партнеров в нашу обороноспособность".

С учетом вероятности фрагментации международной торговли НБУ активно анализирует курсы других валют. В фокусе, прежде всего, внимания - это евро, как важный торговый партнер - Европейский Союз, сказал Гелетий.

По его словам, в рамках специализированных рабочих групп, которые работают в Национальном банке, прорабатывают перспективу комплексного перехода к евро.

"Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе. Но это важное направление нашей работы, на котором мы сфокусированы и которое комплексно прорабатываем", - сказал он.

Основная валюта

Сейчас официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по отношению к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.