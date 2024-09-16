Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса истории"

Наиболее заметное изменение – это новая локация. Впервые фестиваль пройдет на территории технического музея "Колеса истории". Поэтому у всех желающих будет уникальная возможность кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств фестиваля ознакомиться с крупнейшим собранием классических технических экспонатов Киева и Украины.

В общем, история Old Car Land началась 10 лет назад, когда украинское сообщество любителей ретротранспорта решило положить начало собственному мероприятию – великому празднику истории и техники. Летом 2014 благодаря инициативе группы по нескольким энтузиастам состоялся первый фестиваль, который по масштабу и атмосфере больше напоминал встречу друзей, но впоследствии развился и получил название Технический фестиваль Old Car Land. Несмотря на скромный формат, на первом фестивале прошел ряд премьер олдтаймеров, самые интересные из которых вы сможете снова увидеть этой осенью!

Организаторы фестиваля не забыли и автопроизводителей, которые в этом году празднуют важные юбилеи. На фестивале зрители смогут увидеть специальные экспозиции Opel и Fiat, которым исполняется 125 лет, а также Audi и MG, которые в 2024 отмечают соответственно 115- и 100-летие.

Фестиваль Old Car Land состоится 28-29 сентября на территории музея "Колеса истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.

Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей – интерактивные экспозиции, винтажные игровые автоматы, вкусные и разноплановые фудкорты, фирменные сувениры и многое другое. Поклонники исторической техники призывают – не упустите легендарное событие в мире украинского ретродвижения.