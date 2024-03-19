Новая помощь Украине и месседжи Путину. Итоги встречи в формате "Рамштайн"

При подготовке материала использовались: заявления министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна, Telegram-канал Министерства обороны Украины, анонсы военной помощи от Германии, Финляндии и других партнеров.

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Поддержка Украины и месседжи Путину

На открытии встречи председатель Контактной группы Ллойд Остин заявил о высокой цене, которую платит Россия за войну против Украины. По его словам, по меньшей мере 315 000 российских военных погибли или получили ранения. На развертывание войск и ведение боевых действий Москва потратила 211 млрд долларов, еще около 1,3 трлн долларов - потери потенциального роста экономики.

"Украина несет непоправимые потери, но ей удается обезвреживать российские суда. Мы знаем, что условия, в которых сражается украинская армия, чрезвычайно трудны. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж четкий: США не допустят, чтобы Украина проиграла, наша коалиция и весь свободный мир не допустят этого", - отметил шеф Пентагона.

По его словам, сегодняшний "Рамштайн" должен был определить, в чем Украина нуждается здесь и сейчас, чтобы выстоять перед лицом агрессии РФ. Отдельно он отметил вклад Чехии, которая нашла способ достать артиллерийские снаряды.

Фото: Ллойд Остин пообещал, что США не допустят поражения Украины, и послал месседжи Путину (Getty Images)

В феврале чешский президент Петр Павел заявил о возможности выкупить 800 000 снарядов (на 1,5 млрд долларов) у третьих стран, после чего союзники начали выделять средства под эту инициативу. В начале марта стало известно, что необходимое финансирование собрано. На данный момент согласована первая партия на 300 000 единиц. Как пишет WSJ, потенциально инициатива Праги может обеспечить поставку еще 700 000 снарядов.

Также сегодня прошли переговоры с лидерами Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Польши в рамках коалиции мощностей. Союзники обсудили вопросы поставок дронов, учений, а также координацию оборонной промышленности.

"Коалиция действительно продвинулась в прогрессе за последние недели. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы выявить пробелы и обеспечить финансирование наиболее неотложных моментов", - подчеркнул министр обороны США.

Он также назвал поддержку Украины инвестицией в безопасность Европы и мира.

"Если Путин добьется своего, это поставит под угрозу всех нас. Мы видим, насколько при таком сценарии мир будет погружен в насилие. И, соответственно, у других империй появится шанс восстановить свои якобы имперские границы… Мы будем оставаться едиными и сильными, вопрос свободы Украины важен для всех нас. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить его, поэтому если мы будем поддерживать Украину в Украине, передавать необходимое оружие для обороны, мы инвестируем в нашу безопасность. Мы продолжим оставаться объединенными против Путина", - добавил Остин.

Украинскую делегацию на "Рамштайне" возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Как заявили в ведомстве, Украина на сегодняшней встрече выделила следующие приоритеты:

системы ПВО и ракеты к ним

ракеты дальнего радиуса действия

артиллерийские снаряды (особенно натовского 155-мм калибра)

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР)

бронированная техника

Формат "Рамштайн" продолжится, по миллиардам от США - без прогнозов

После официальной части к прессе вышли Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. Они повторили заверения в дальнейшей поддержке Украины, отдельных анонсов помощи объявлено не было.

В частности, Браун напомнил цитату 32-го президента США Франклина Рузвельта, о том, что если мир пошатнулся в каком-то регионе, то это произошло в во всем мире.

"И мы видим, что из-за того, что пошатнулся мир в Украине, он пошатнулся для всего мира. Россия намерена переждать, пока мы устанем, что мы не будем оказывать Украине необходимую помощь. Мы не можем этого допустить… Коллективная поддержка Украины усилит ее на поле боя. Поэтому США продолжат поддерживать Украину. Мы верим в мир и безопасность, все это требует совместных усилий, поэтому мы будем продолжать встречаться в формате "Рамштайн", - сказал он.

Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун пообещал, что союзники не устанут от поддержки Украины (Getty Images)

Шефу Пентагона Ллойду Остину также задали вопрос о рисках российского прорыва на фронте.

"Мы увидели, что России удается частично одерживать небольшие военные победы. Они кладут огромные ресурсы ради тех клочков земли, которые захватывают. Мои коллеги и главнокомандующий ВСУ уверены, что им удастся защищать в дальнейшем свою родину. Да, они нуждаются в амуниции, помощи, чтобы продолжать оборону. И здесь как раз хочу добавить, что мы надеемся, что в скором времени будет принят очередной пакет помощи Украине", - отметил он.

По его словам, все зависит от Конгресса США, поэтому сложно делать какие-либо прогнозы по срокам. Тем не менее, поскольку поддержка Вашингтона необходима, он оптимистичен насчет того, что конкретные шаги будут предприняты в скором времени.

Кроме того, Остин ответил на вопрос о том, не стоит ли переформатировать "Рамштайн" и проводить встречи партнеров Украины на площадке НАТО. По его мнению, нынешний формат показал свою эффективность, на каждое из 20 заседаний приезжало "большое количество участников, чтобы выразить приверженность помощи Украине".

"Как раз здесь Украина в фокусе внимания. Мы рассматриваем оказание помощи в долгосрочной перспективе, чтобы ее возможности не уменьшались, а только увеличивались. Страны, которые согласились возглавить коалиции мощностей, понимают, насколько важно сдерживать агрессию не только сегодня, но и в дальнейшем. Конечно, определенная трансформация ("Рамштайна", - ред.) будет, но я убежден, что на данном этапе эффективен именно такой формат предоставления Украине всего в чем она нуждается. Думаю, в ближайшем будущем этот формат останется неизменным", - подчеркнул он.

Какую помощь анонсировали союзники

Германия

Немецкий министр обороны Борис Писториус анонсировал новый пакет помощи на 500 млн евро.

"Это "немецкий пакет". Германия также поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе с дальнейшими поставками боеприпасов", - отметил он.

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус объявил новый пакет для Украины на 500 млн евро (Getty Images)

Планируется, что в рамках этого пакета Германия предоставит 10 000 артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера. Кроме того, сюда войдут 100 боевых машин пехоты и 100 транспортных автомобилей.

Как пишет dpa, с этим пакетом общая помощь Берлина в 2024 году достигает 7 млрд евро. В эту сумму также входят средства, выделенные на чешскую инициативу по закупке снарядов. Таким образом, немецкая сторона профинансирует закупку 180 000 снарядов. Также стало известно, что правительство закажет еще 100 000 снарядов у немецкой промышленности. Последние два пункта - это средне- и долгосрочная помощь.

Отметим, сегодня перед заседанием Писториуса спрашивали о том, может ли Украина рассчитывать на новости об авиационных ракетах Taurus с дальностью действия около 500 км, но тот ответил, что "новостей нет". Достаточное количество артиллерийских боеприпасов, реактивная артиллерия большей дальности и ПВО являются "действительно экзистенциальными вопросами", добавил он.

Как заявил канцлер Олаф Шольц, военная помощь станет самым важным посланием Путину. По его словам, тот должен знать, что надежда на усталость от Украины ошибочна и "он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который похоронит Украину".

Финляндия

Финский министр обороны Антти Хакканен объявил, что на встрече с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржекой обсуждал чешскую инициативу по закупке сотен тысяч боеприпасов для Украины.

"Финляндия участвует в этой инициативе, выделив 30 миллионов евро", - отметил он.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил транзит боевых катеров, которые Финляндия передала Украине. Количество и конкретный тип судов не разглашается. Также сообщается, что подготовку на румынской территории пройдут около 50 военных из Украины.

Бельгия

На прошлой неделе правительство Бельгии дало зеленый свет на крупный пакет помощи для Украины. Как заявила министр обороны Людивин Дендондер, пакет на дополнительные 412 млн евро будет состоять из трех частей.

Фото: министр обороны Бельгии Людивин Дендондер ранее объявила о предоставлении крупного пакета помощи на свыше 400 млн евро (belgian-presidency.consilium.europa.eu)

Сообщается, что в сотрудничестве с Нидерландами будут переданы три противоминных корабля класса Alkmaar. Бельгия берет на себя базовую подготовку личного состава в военно-морской академии, техническое обслуживание тральщиков, чтобы гарантировать их мореходность и работоспособность, а Нидерланды - обучение экипажей на местах.

Вторая часть предполагает закупку бронированных машин скорой помощи в рамках совместной инициативы стран Бенилюкса. Сообщается, что перед передачей их намерены модернизировать. Кроме того, планируется совместная закупка разведывательных дронов и передача около 300 бронемашин Lynx Light Multirole Vehicle (LMV).

Как пишут СМИ, это армейские многоцелевые бронированные авто итальянского производства Iveco LMV. Основные функции - разведка, патрулирование, обеспечение связи, сопровождение и служебное обслуживание. На машине может быть установлено различное пулеметное вооружение.

Самая крупная часть пакета - на 373,1 млн евро - пойдет на поставку артиллерийских боеприпасов из бельгийских запасов, а также посредством международных групповых закупок.

Дания

На прошлой неделе Дания анонсировала пакет на 330 млн долларов. В него войдут самоходные артиллерийские установки Caesar, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним. Также сообщалось, что гаубицы Caesar предоставляются в сотрудничестве с Францией, а 155-мм снаряды - с Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины… Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", - говорил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

США

Также на прошлой неделе Белый дом выделил пакет на 300 млн долларов - первый с декабря прошлого года. В него вошли:

зенитные ракеты-перехватчики

ракеты GMLRS к реактивным системам HIMARS

155-мм артиллерийские снаряды (включая осколочно-фугасные и кассетные)

105-мм артиллерийские снаряды

84 противотанковых комплекса

Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, этого пакета хватит на пару недель. Помощь стала возможной из-за экономии средств в контрактах. Известно, что у Пентагона есть еще около 4 млрд долларов на оружие для Украины со своих складов, однако Вашингтон не спешит использовать это финансирование, поскольку не осталось денег на пополнение запасов.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что мартовский пакет был уникальным и возможности повторить его не будет. Дальнейшая поддержка Украины зависит от того, когда Конгресс США проголосует за многомиллиардную помощь. Ожидается, что 60 млрд долларов могут разблокировать в марте или апреле. Однако республиканцы в Конгрессе всерьез рассматривают предоставление части запрошенных администрацией Джо Байдена средств в виде беспроцентных кредитов, а не грантов, как было до этого. Соответственно, для этого еще должны подготовить новый законопроект.