Ностальгия или демонстрация? Зачем Путин едет в КНДР и Вьетнам и получит ли там оружие

Содержание

Что говорят о визитах Путина в Кремле

Путин прилетит в Северную Корею 18 июня. Основная часть мероприятий запланирована на следующий день. Пройдут переговоры в расширенном составе, а также неформальное общение с Ким Чен Ыном. Кроме того, в программе - концерт и возложение венка к монументу "освобождения Кореи" советской армией.

По словам его помощника Юрия Ушакова, стороны обсудят сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, межрегиональные связи и "проблемы безопасности". Он также добавил, что Москва ценит КНДР за понимание "подлинных причин" и поддержку российско-украинской войны.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын сделают заявления для СМИ.

19 июня Путин прибудет в столицу Вьетнама - Ханой. Где встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов.

"Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые и они уже имеют историю более 30 лет. В этом году 16 июня отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений", - добавил Ушаков.

Ожидается подписание около 20 документов и совместное заявление, которое подтвердит принципы сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

Зачем едет в Северную Корею

Отношения России с Северной Кореей более чем понятны. Поскольку советские войска сыграли большую роль в Корейской войне 1950-1953 годов и фактически помогли создать КНДР. С тех пор Москва оставалась важным торговым партнером.

Первый и на данный момент последний визит Путина в Пхеньян состоялся в 2000 году. Нынешний визит является ответом на приезд Ким Чен Ына в сентябре 2023-го на космодром "Восточный". После той поездки появились сообщения о поставках артиллерийских боеприпасов для войны против Украины, а зимой россияне начали применять северокорейские баллистические ракеты.

Как заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, Пхеньян мог поставить России до 5 млн снарядов и десятки баллистических ракет. По его мнению, Путин попросит еще больше оружия, которые могут быть поставлены в обмен на военные технологии для шпионских спутников, танков и самолетов.

Путин и Ким Чен Ын, скорее всего, еще раз пообещают поддерживать друг друга, пишет The Washington Post. Визит также подчеркнет долговечность диктаторских режимов. Что касается поставок оружия, то у Северной Кореи большой запас снарядов советских калибров. А также есть производственные мощности, которые помогут РФ поддерживать высокий темп артиллерийского огня в Украине, пока та решает вопросы собственного производства.

Политолог Владимир Фесенко подчеркивает, что это ответный визит, согласно дипломатической традиции. Раньше их не было, поскольку КНДР находится под международными санкциями, но Россия давно нарушает санкционный режим, расширяя военные связи.

"Но визит символизирует и показывает уровень и масштаб сотрудничества России с КНДР. Многие политики и эксперты говорят о так называемой "оси зла". Которая сформировалась вокруг поставок оружия из Ирана и Северной Кореи. То, что Путин лично едет в Северную Корею, подтверждает, что они активные партнеры по обмену оружием и в экономическом сотрудничестве", - рассказал он РБК-Украина.

Он также не доверяет информации о поставке 5 млн северокорейских снарядов. Скорее всего оценки Южной Кореи преувеличены. Однако даже 2 млн снарядов, которые подтверждают разные источники, к сожалению, стали весомым вкладом КНДР в войну России против Украины.

С другой стороны, в обмен Москва тоже предоставляет какое-то оружие и технологии. Что является угрозой для мира в Восточной Азии, поскольку Пхеньян ведет себя агрессивно по отношению к Южной Корее и Японии. В том числе ядерными угрозами и запусками ракет в море.

"Так что этот визит - демонстрация партнерства двух агрессивных диктаторов. В этом и есть главный смысл. Думаю, там будут договоренности и о взаимных поставках оружия. Но даже само сотрудничество представляет угрозу как для Украины, так и для мира на востоке Азии", - добавил Фесенко.

Чем показателен визит во Вьетнам

Первый визит Путина во Вьетнам состоялся еще в 2001 году. Его результатом стала декларация о стратегическом партнерстве. С тех пор он не раз бывал в Ханое, последняя поездка состоялась в 2017 году на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Сторонам есть что обсудить. Из-за западных санкций против России в прошлом году товарооборот в прошлом году снизился вдвое до 3,6 млрд долларов по сравнению с 2021-м. Российские СМИ пишут, что Путин едет в том числе дать новый экономический импульс.

Reuters обращает внимание, что Вьетнам отказался участвовать в Глобальном саммите мира по Украине, который прошел в минувшие выходные, но отправил представителя своего МИД на встречу в рамках БРИКС.

Соединенные Штаты как главный торговый партнер Вьетнама реагируют резко негативно.

"Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны. Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права", - заявил представитель посольства США в Ханое, имея в виду полномасштабную войну против Украины.

Отметим, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с подозрением в причастности к военным преступлениям в Украине. Но Вьетнам не является членом международного суда.

Ожидается, что помимо соглашений в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии и образование, стороны сосредоточатся и на более деликатных вопросах. Переговоры будут касаться поставок российского оружия, вопросов энергетики и межгосударственных платежей, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По мнению Фесенко, история с Вьетнамом похожа на КНДР. Визит нельзя назвать неожиданным, он плановый, но тем не менее довольно показателен.

"Потому что Вьетнам - давний партнер и союзник. И влиятельная страна в Юго-Восточной Азии. В свое время там была советская военно-морская база. И, насколько мне известно, Россия пытается ее восстановить. Потому визит Путина прежде всего направлен на усиление влияния на страны в этом регионе. Чтобы попытаться поднять свой глобальный статус", - объясняет политолог.

Путин спекулирует ностальгией по советским временам и показывает, что Россия как когда-то СССР готова быть партнером. Вьетнам не поддерживает войну в Украине и не признает оккупированные территории. Но эконмическим и военным сотрудничеством похож на многие другие страны Глобального Юга.

Что касается возможных поставок оружия из Вьетнама в Россию, это возможно, но пока лишь в теории.

"Не думаю, что именно оружие является главной целью. Безусловно, у Вьетнама немалые запасы. Другое дело, что Ханой осторожно относится к своей безопасности. У него территориальный спор с Китаем. Мало кто помнит, что в 1979 году между ними была короткая, но довольно интенсивная война. Поэтому не думаю, что Вьетнам может поставлять серьезное оружие России. Разве что снаряды советских калибров, как в случае с КНДР. Вопрос поставок некоторых видов боеприпасов рассматриваться может", - отметил Фесенко.

При подготовке материала использовались: публикации Reuters, The Washington Post, комментарии политолога Владимира Фесенко.