WhiteBIT противостоит попыткам россиян обходить санкции, - Носов

"Украина сейчас способна показать всему миру широкие преимущества от внедрения технологии блокчейн в совершенно разных сферах - как в бизнесе, так и в государственном секторе. Для обретения максимальной прозрачности, для повышения скорости процессов и уменьшения себестоимости многих задач. Также именно криптофандрейзинг может стать ключевым плацдармом для восстановления Украины, потому что, например, донаты в крипте уже показали свою эффективность. В рамках партнерства с официальной платформой UNITED24 компания WhiteBIT через криптопроцессинговый сервис Whitepay создала возможность принимать донаты на нужды Украины в большинстве валют мира и более 100 криптовалютах.Мы предлагаем не просто продукт. Блокчейн - это новые возможности", - заявил Носов.

В этом контексте предприниматель добавил, что в настоящее время WhiteBIT активно инвестирует в подготовку блокчейн-специалистов в Украине. Недавно совместно с Киево-Могилянской академией биржа объявила о старте первой в Украине и Восточной Европе магистерской сертификатной программы "Блокчейн технологии" для магистров.

Поддерживает WhiteBIT сотрудничество и с государственными институтами Украины - такими как МИД.

Еще в апреле 2022 года между WhiteBIT и МИД был подписан Меморандум. сейчас готовим некоторые обновления. О них совсем скоро сообщим публично", - рассказал Носов.

Отреагировал предприниматель в своем интервью и на упреки, часто звучащие в адрес криптобирж. Их он считает попыткой подорвать доверие к украинским финтехкомпаниям и крупным донаторам, поддерживающим государство.

"Я не могу отвечать за всех игроков индустрии, но могу четко объяснить позицию WhiteBIT. С первых дней полномасштабного вторжения до сих пор она категорична и прозрачна. Мы порвали любые связи с рынком РФ. WhiteBIT закрыла возможность регистрации для пользователей из России, ввела дополнительные проверки, отменила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей. Мы сразу объявили об этом публично и призываем к этому других игроков индустрии", - заверил Носов.

Бизнесмен также объяснил, какие мероприятия проводит WhiteBIT, чтобы исключить возможность использования биржи для сомнительных операций. В частности, подсанкционными россиянами, которые через криптоактивы пытаются выводить средства.

"WhiteBIT активно сотрудничает с Crystal Blockchain, Chainalysis и Visa Cybersource, которые обеспечивают полное понимание каждой транзакции, высокий уровень соответствия бирже стандартам законодательства о борьбе с отмыванием денег и противодействии любым мошенническим схемам. Также HAPI Labs - это один из последних подключенных, команда топовых блокчейн-аналитиков, занимающихся идентификацией подозрительных активов и отслеживанием путей их перемещения. Также сотрудничаем с правоохранительными органами Украины", - сообщил он.

Относительно отличия, которое Владимир Носов накануне получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "При содействии войску", предприниматель не стал раскрывать детали, но отметил, что это честь для всей команды WhiteBIT. С начала полномасштабного вторжения на нужды украинской армии и гражданских людей компания передала помощь на сумму более 400 млн. гривен собственных средств.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году.

На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания является официальным криптопартнером ФК "Барселона", ФК "Трабзонспор", сборной Украины по футболу, партнером Национального университета "Киево-Могилянская академия", lifecell, FACEIT.