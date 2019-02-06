Носенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Носенко йде на вибори як самовисуванець

Дата рождения: 28 сентября 1969 года (49 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: старший управляющий директор International Investment Partners

Носенко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Носенко на выборах 2019. Новости

5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Сергея Носенко кандидатом в президенты.

Биография

Сергей Михайлович Носенко родился в Киеве 28 сентября 1969 года. В 1992 году окончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" (магистратура в области компьютерных наук и систем автоматизированного проектирования). В 2001 году Носенко получил вторую степень магистра в области управления международными экономическими отношениями в Украинской академии внешней торговли.

В 1994-2011 годах Носенко занимал руководящие должности в международном финансовом холдинге Coris Group (Франция). Также Носенко возглавлял развитие компании в странах СНГ и Балтии, руководил M&А операциями компании в ряде постсоветских государств, принимал участие в создании и управлении инвестиционными проектам в 30 странах мира.

В 2011 году Носенко присоединился к международной инвестиционной компании International Investment Partners со штаб-квартирой в США. Компания занимается стратегическим и финансовым консалтингом, инвестбанкингом, антикризисным управлением в различных сферах.

Фото: Сергей Носенко (facebook.com/asavkinjustice)

Носенко является одним из основателей общественной организации "Развитие", под этим брендом Носенко строит в Украине сеть креативных хабов.

Фото: Сергей Носенко (facebook.com/rozvytok.coworking.kharkiv)

Носенко также занимал должность координатора по экономическим вопросам "Антикоррупционного движения Валентина Наливайченко".

Политическая деятельность

В 2016 году Сергей Носенко участвовал в довыборах в Верховную раду Украины на 151 одномандатном избирательном округе (Полтавская область) как кандидат-самовыдвиженец.

5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Сергея Носенко кандидатом в президенты. Он идет на выборы как самовыдвиженец.