RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвежские биатлонистки разыграли победу в гонке преследования на чемпионате Европы

Фото: Марен Киркейде выиграла второе "золото" на чемпионате Европы-2024 (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Скандинавка Марен Киркейде триумфовала в биатлонном персьюте на европейском первенстве в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

20-летняя норвежка финишировала первой на 10-километровой дистанции. Она добралась до финиша со временем 29:49,9 минуты.

Киркейде опередила свою соотечественницу Калкенберг. Обе промахнулись по два раза на четырех огневых рубежах. Те же два выстрела в "молоко" имела и француженка Мишелон. Однако в скорости она значительно уступила норвежским биатлонисткам и взяла "бронзу" с почти полуминутным отставанием.

Лучше всего среди украинок выступила Анастасия Меркушина. Она закрыла все 20 мишеней, но по примеру Мишелон проиграла лыжным ходом. Вчерашняя медалистка Дмитренко финишировала аж в четвертом десятке (6 промахов).

Итоги биатлонной гонки преследования 10 км, женщины:

  1. Марен Киркейде
  2. Эмили Калкенберг (+11,1)
  3. Осеан Мишелон (+27,1)

...

7. Анастасия Меркушина (+57,3)

12. Ирина Петренко (+1:33,9)

23. Елена Городная (+2:14,9)

31. Анна Кривонос (+2:54,0)

35. Кристина Дмитренко (+3:19,8)

46. Любовь Кипяченкова (+5:31,3)

48. Александра Меркушина (+6:03,4)

К слову, накануне Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон