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Норвежец Фрей выиграл персьют на чемпионате Европы, Пидручный завершил в топ-10

Фото: Исаак Фрей получил "золото" на словацкой земле (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Скандинавский биатлонист Исак Фрей стал чемпионом Европы по биатлону в гонке преследования, а украинец Дмитрий Пидручный финишировал на седьмой строчке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

20-летний норвежец первым одолел дистанцию в 12,5 километров. Трассу с четырьмя огневыми рубежами он прошел за 32:42,1 минуты.

Фрей допустил один промах на первой стрельбе и еще два – на последней. Впрочем, высокая скорость прохождения гонки позволила ему завоевать "золото". Финишировавший вторым румын Шамаев отстал более чем на 12 секунд, хотя закрыл все 20 мишеней. Дополнил подиум француз Гигонна (5 промахов).

Лучшим среди украинцев стал Пидручный. Воспитанник тернопольского биатлона дважды промахнулся на огневых рубежах, но сумел прийти к финишу на 7-й позиции. Его соотечественники Виталий Мандзин и Артем Прима на старт не вышли.

Итоги биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

  1. Исаак Фрей
  2. Дмитрий Шамаев (+12,3)
  3. Антонен Гигонна (+26,0)

...

7. Дмитрий Пидручный (+1:10,1)

26. Антон Дудченко (+2:28,5)

39. Тарас Лесюк (+4:45,5)

43. Артем Тищенко (+5:10,3)

К слову, накануне Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте.

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Биатлон