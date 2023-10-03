В Норвегии ввели новые санкции против России

"Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение России на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые Россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

В ведомстве отметили, что страна поддержала санкции ЕС против РФ с некоторыми национальными коррективами. В частности, они предусматривают запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала РФ".

Также запрет на продажу ценных бумаг был распространён на ценные бумаги в любой валюте.

Норвегия расширила список юрлиц, связанных с российской военной промышленностью, на которых распространяется запрет на экспорт. В новом пакете запрещен импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Были изменены перечни продукции из железа и стали и список предметов роскоши, импорт которых ограничен.

Однако Осло не стало запрещать доступ к портам участвующим в перевалке нефти судам, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.

"Норвегия все еще рассматривает, как лучше реализовать этот запрет в законодательстве, нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже", - сказано в сообщении.

12-й пакет санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Недавно правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

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