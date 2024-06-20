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В Норвегии открылся оружейный завод на фоне увеличения спроса на ракеты в Украине

Архивное фото: в Норвегии открылся оружейный завод (kongsberg_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвежский оборонный производитель открыл новый ракетный завод, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие. Это касается, в частности, и Украины.

Об этом заявил глава оборонной и аэрокосмической отрасли Kongsberg Эйрик Ли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что союзники по НАТО стремятся увеличить собственное производство оружия, боеприпасов и ракет, частично для поставок Украине, но также для пополнения собственных запасов.

Решение о строительстве завода примерно в 90 км к юго-западу от Осло было принято в 2021 году, до полномасштабного вторжения России в Украину. Часть возросшего спроса поступила от ВМС США, которые выбрали для своего флота противокорабельную ракету Naval Strike Missile компании Kongsberg с дальностью действия 250 км.

Эйрик Ли заявил, что потом началась война в Украине, и для компании неудивительно, что спрос увеличился. Он добавил, что завод будет производить несколько сотен ракет в год.

Представитель завода отказался сообщить, были ли его ракеты NSM переданы Украине безвозмездно некоторыми союзниками по НАТО, но в 2023 году сообщалось, что США работали над передачей некоторых из своих NSM Украине, чтобы помочь преодолеть военно-морскую блокаду России в Черном море.

Naval Strike Missile

Противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace на замену ракеты Penguin. Имеет возможность применения по наземным целям. Контракт на выпуск первых ракет был заключен в июне 2007 года. 

Ракеты NSM выбраны Норвежскими королевскими ВМС для вооружения фрегатов типа "Фритьоф Нансен" и ракетных катеров типа "Скьольд".

В Европе увеличиваются темпы производства оружия

Из-за войны в Украине страны Европы начали увеличивать производство оружия. При этом часть оружия передают Украине, а часть страны оставляют себе для пополнения запасов.

В марте производитель передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS летом откроет новый завод по производству ракет.

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