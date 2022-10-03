Норвегия решила усилить свою границу с Россией

"Полиция контролирует пункт пропуска Стурскуг, и теперь ее присутствие также будет усилено в пограничной зоне за пределами пограничной станции. Полицейский вертолет будет полезным инструментом для мониторинга пограничной зоны с норвежской стороны", - заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мельгер.

Повысить контроль за границей решили из-за объявленной частичной мобилизации в России. Также в Норвегии заявили, что не исключают введения запрета на въезд гражданам России.

"Мы быстро закроем границу, если это потребуется, изменения могут произойти мгновенно. В Норвегию приезжают мало россиян по сравнению с Финляндией, здесь ситуация другая", - добавила министр.

Стурскуг является единственной пограничной станцией в направлении России. По словам Эмили Энгер Мель, ведется тесный диалог с норвежской полицией и норвежской таможней по развитию событий на границе.