Норвегия выиграла одиночный микст на ЧМ-2023 по биатлону, Украина провалила гонку

Скандинавский дуэт финишировал первым в очередных стартах планетарного первенства. Сборная Норвегии почти на 14 секунд опередила австрийцев.

Норвегия держалась среди лидеров на протяжении львиной доли гонки, но Бе на предпоследнем огневом рубеже не смог закрыть одну из мишеней и вынужденно пошел на штраф. Оттуда титулованный биатлонист вышел за спинами австрийца Коматца и итальянца Джакомеля.

Впрочем, феноменальная скорость Бе-младшего и точная стрельба на последнем этапе компенсировали ошибки. Норвежец не только опередил обоих оппонентов, но и успел оформить солидный гандикап. К примеру, отставание итальянцев на финише составило 51 секунду.

Для Бе эта награда стала уже пятой на ЧМ-2023. Ранее он выиграл классическую смешанную эстафету и все три индивидуальных гонки. Рейселанн-Ольсбу в свою очередь тоже являлась частью команды-победительницы в первой эстафете, а еще взяла "бронзу" в гонке преследования.

Сборная Украины выставила на гонку дуэт Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного. С такой ответственностью опытные биатлонисты не справились. Та же Меркушина "заработала" 3 штрафных круга. Ее партнер – еще один. Это вместе с посредственной скоростью и 11-ю дополнительными патронами вызвали 15-й результат.

Чемпионат мира, биатлонная смешанная эстафета:

Норвегия Австрия (+13,8) Италия (+51,0)

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15. Украина (+2:48,2)