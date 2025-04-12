Норвегия выделит 830 млн евро на подготовку украинских военных
Норвегия предоставит 10 миллиардов крон (830 миллионов евро) на подготовку и оснащение украинской бригады. Проект реализуют совместно со странами Северной Европы и Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерстве обороны Норвегии.
Об этом сообщил министр обороны страны Торе Оншуус Сандвик во время встречи Координационной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 11 апреля.
Бригада формируется в сотрудничестве со странами Северной Европы и Балтии. Речь идет не о создании совершенно новой части, а об усилении уже имеющихся украинских бригад - меньшими подразделениями, которые могут быстро интегрироваться.
По словам Сандвика, Норвегия играет ведущую роль в этой инициативе, участвуя в поставках оборудования, боеприпасов и в подготовке военных.
Целью является создание полноценной боевой единицы сухопутных войск, которая способна действовать самостоятельно. Количество личного состава бригады обычно составляет от 3 до 5 тысяч военных. Проект является гибким и масштабируемым.
Отдельно министр обороны Норвегии провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Обсуждали также поддержку Украины в рамках других международных инициатив.
В частности, Норвегия присоединилась к коалиции беспилотников и подписала меморандум о вступлении в коалицию по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Вклад в пакет под руководством Великобритании предусматривает поставку радарных систем и дронов.
Поддержка Норвегии
Отметим, что Норвегия остается одним из основных союзников Украины.
В ноябре 2024 года парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году.
Ранее в проекте госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Однако это вызвало недовольство у оппозиционных партий, и бюджет был пересмотрен.
После этого президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и поблагодарил за увеличение помощи.
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