Норвегия выделила миллионы долларов в поддержку украинских детей

Норвегия выделяет для Украины финансовую помощь для поддержки детей и их семей. Речь идет о сумме в 7,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс -службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство Норвегии выделило 7,4 млн долларов для программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Это поможет оказывать помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России.

Норвегия - это пятый крупнейший финансовый партнер ЮНИСЕФ в сфере реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.

"Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сфере защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", - отметили в министерстве.