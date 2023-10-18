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В Норвегии разорвали отношения с городом из РФ из-за того, что его мэр воюет против Украины

Фото: Владимир Любарский (рос сми)
Автор: Дмитрий Браславский

Муниципалитет норвежского города Му-и-Рана разорвал побратимские отношения с российским Петрозаводском после того, как его мэр отправился на войну против Украины.

Об этом заявил глава норвежского муниципалитета Гейр Вааге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Rana Blad.

Муниципальный совет Мо-и-Раны единогласно принял решение о расторжении соглашения с городом-побратимом Петрозаводском в России.

Причиной стал тот факт, что этим летом глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский отправился воевать против Украины. Отмечается, что он вступил в батальон "Ахмат".

Решение о разрыве отношений было принято без каких-либо обсуждений, оно уже вступило в силу.

Владимир Любарский

Российский политический и общественный деятель, глава Петрозаводского городского округа в 2021-2023 годах.

17 июня 2023 года он опубликовал сообщение в социальной сети "ВКонтакте" о досрочном сложении полномочий. 

23 июня на заседании депутатов внеочередной сессии Петрозаводского городского Совета полномочия главы Петрозаводского городского округа прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию 26 июня 2023 года и намерением принять участие во вторжении России в Украину.

Это не первый чиновник, воюющий против Украины

В конце сентября в плен к украинским пограничникам попал российский оккупант-доброволец. Он оказался бывшим мэром русского города Чайковский, находящегося в Пермском крае.

Он рассказал, что мэром Чайковского его избрали в 2014 году и на должности пробыл пять лет - до 2019-го. Также в его послужном списке - кресло в городской Думе.

"Как доброволец я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня к 78-му полку 42-й мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировки", - рассказал он.

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