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Норвегія дозволить в'їзд іноземцям для зустрічі з родичами з ряду країн: список

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Осло, П'ятниця 02 липня 2021 15:14
Норвегія дозволить в'їзд іноземцям для зустрічі з родичами з ряду країн: список Фото: у Норвегії дозволили в'їзд в країну для зустрічі з родичами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Норвегії з 5 липня дозволять в'їзд громадянам з 11 країн для зустрічі з родичами. Крім того, уряд визначився з датою, коли в королівство зможуть приїхати студенти прийняті в місцеві навчальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряди Норвегії.

"З 5 липня в'їзд буде відкритий для іноземців, які поживають в певних країнах із зеленого списку третіх країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням норвезького уряду, нові правила будуть поширюватися на дорослих дітей та їх батьків, бабусь, дідусів, онуків і ряду інших категорій, а також партнерів старше 18 років, не менше дев'яти місяців перебувають у відносинах з жителем Норвегії, і їх неповнолітніх дітей.

Ці зміни поширюються на жителів наступних країн:

  • Австралії;
  • Ізраїль;
  • Ліван;
  • Нова Зеландія;
  • Північної Македонії;
  • Сербія;
  • Південної Кореї;
  • Тайвань;
  • США;
  • Сінгапур.

Крім того, влада Норвегії з 5 липня скасовує рекомендацію МЗС, згідно з якою громадянам країни слід уникати поїздок в інші країни Європи.

Крім цього уряд вирішив, що студенти та учні, прийняті до навчального закладу країни, зможуть в'їжджати до Норвегії з 1 серпня.

Нагадаємо, Норвегія з 20 Червня розпочала третій етап пом'якшення карантинних обмежень на тлі зниження рівня зараженості коронавірусом.

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