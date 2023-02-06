Норвегия планирует выделить Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум представили пакет помощи Украине в размере более 6 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию NRK .

Отмечается, что пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.

"Мы предлагаем выделять Украине 15 миллиардов норвежских крон (1,37 млрд долларов - ред.) ежегодно в течение пяти лет. Это 75 миллиардов (6,88 млрд долларов, - ред.). Существует предложение, что в этом году 50% будет направлено на оборону Украины, то есть на военную помощь, а 50% - на гражданскую помощь", - говорит премьер-министр Йонас Гар Стере.

Премьер добавил, что он надеется достичь соглашения о пакете помощи к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.