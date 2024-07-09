Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Германией.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Норвегии.

"Как сопредседатель Коалиции за морской потенциал, Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Украине Германией", - заявил он.

Sea King - это старый тип вертолетов, и найти запасные части может быть непросто. Вертолеты Sea King находились на вооружении Норвегии с 1973 по 2023 год, и сейчас их заменили вертолеты SAR Queen. Норвежские вертолеты достигли своего максимального количества летных часов и не могут быть переданы в дар.

Германия решила передать в дар Украине шесть Sea King, а Великобритания планирует передать три. Норвегия предоставит запасные части к шести самолетам, переданным Германией.