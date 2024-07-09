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Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King

Вторник 09 июля 2024 15:11
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Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Германией.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Норвегии.

"Как сопредседатель Коалиции за морской потенциал, Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Украине Германией", - заявил он.

Sea King - это старый тип вертолетов, и найти запасные части может быть непросто. Вертолеты Sea King находились на вооружении Норвегии с 1973 по 2023 год, и сейчас их заменили вертолеты SAR Queen. Норвежские вертолеты достигли своего максимального количества летных часов и не могут быть переданы в дар.

Германия решила передать в дар Украине шесть Sea King, а Великобритания планирует передать три. Норвегия предоставит запасные части к шести самолетам, переданным Германией.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия оказывает Украине значительную помощь с начала российского вторжения в 2022 году. Поддержка включает в себя финансовую, военную и гуманитарную помощи.

Ранее Норвегия передала Украине военную помощь на 15 млрд норвежских крон (около 1,5 млрд долларов), включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и другое оружие. Помимо этого Осло выделило на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев 5 млрд норвежских крон (около 500 млн долларов).

В апреле сообщалось, что Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине.

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