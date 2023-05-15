Норвегия передала Украине критически важный материал для добычи газа

Норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО "Укргаздвидобування" метанол объемом 2 000 тонн. Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа и уже доставлено в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

По данным пресс-службы, поставка партии метанола объемом 2 000 т потребовала сложных логистических решений. Впервые за время деятельности "Укргаздвидобування" это сырье было доставлено из Европы по железной дороге.

Поставка метанола осуществляется при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии (Emergency Response Coordination Centre, сокращенно ERCC) по механизму Европейского Союза по защите гражданского населения и Оперативной группы поддержки Украины Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community Secretariat's Ukraine USTF).