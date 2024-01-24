Норвегия оккупировала подиум на старте чемпионата Европы по биатлону, два украинца в топ-20

25-летний скандинав лучше остальных выступил на двух десятках километров трассы. Он финишировал со временем 51:32,7 минуты.

Серум не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Это вместе с достаточно высокой скоростью позволило ему уверенно обойти всех конкурентов, в том числе и четырех соотечественников сразу позади. На подиум также взошли отставшие на минуту Ботн и Улдаль.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко. Он промахнулся однажды в первой стрельбе. Во время трех следующих посещений огневых рубежей сумел закрыть все 15 мишеней.

Компанию в первой двадцатке ему составил Виталий Мандзин. Украинец дважды попал в "молоко". Воспитанника тернопольского биатлона дважды подвела стойка. Он промахнулся по одному разу на втором и четвертом визите к стрельбищу.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

Вебьерн Серум Йохан-Олав Ботн (+1:09,7) Мартин Улдаль (+1:44,9)

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12. Антон Дудченко (+3:54,3)

16. Виталий Мандзин (+4:38,4)

34. Артем Тищенко (+6:46,5)

58. Тарас Лесюк (+8:20,8)

73. Дмитрий Грущак (+9:34,6)