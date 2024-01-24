RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия оккупировала подиум на старте чемпионата Европы по биатлону, два украинца в топ-20

Фото: В мужском биатлоне норвежцы конкурируют только между собой (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Вебьерн Серум выиграл индивидуальную гонку у мужчин на чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

25-летний скандинав лучше остальных выступил на двух десятках километров трассы. Он финишировал со временем 51:32,7 минуты.

Серум не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Это вместе с достаточно высокой скоростью позволило ему уверенно обойти всех конкурентов, в том числе и четырех соотечественников сразу позади. На подиум также взошли отставшие на минуту Ботн и Улдаль.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко. Он промахнулся однажды в первой стрельбе. Во время трех следующих посещений огневых рубежей сумел закрыть все 15 мишеней.

Компанию в первой двадцатке ему составил Виталий Мандзин. Украинец дважды попал в "молоко". Воспитанника тернопольского биатлона дважды подвела стойка. Он промахнулся по одному разу на втором и четвертом визите к стрельбищу.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

  1. Вебьерн Серум
  2. Йохан-Олав Ботн (+1:09,7)
  3. Мартин Улдаль (+1:44,9)

...

12. Антон Дудченко (+3:54,3)

16. Виталий Мандзин (+4:38,4)

34. Артем Тищенко (+6:46,5)

58. Тарас Лесюк (+8:20,8)

73. Дмитрий Грущак (+9:34,6)

К слову, накануне россиянин Малкин оформил автогол года в регулярке НХЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон