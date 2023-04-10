Норвегия предоставляет гранты релоцированным украинским предприятиям: условия

Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля.

Основные условия подачи заявки:

• у предприятия есть потенциал для создания новых рабочих мест;

• деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.

Заполнить анкету на участие в конкурсе можно, перейдя по ссылке.

Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.

Для получения дополнительной информации о гранте обратитесь по телефону горячей линии: 0 800 302 007 или напишите на электронный адрес: ua.info@nrc.no.