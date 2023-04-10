Норвегия предоставляет гранты релоцированным украинским предприятиям: условия

Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля.
Основные условия подачи заявки:
• у предприятия есть потенциал для создания новых рабочих мест;
• деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.
Заполнить анкету на участие в конкурсе можно, перейдя по ссылке.
Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.
Для получения дополнительной информации о гранте обратитесь по телефону горячей линии: 0 800 302 007 или напишите на электронный адрес: ua.info@nrc.no.
Ранее мы писали, что украинские предприниматели смогут получить до 500 тысяч евро кредита на расширение своего бизнеса от Германии.
Также напомним, что украинцы могут получить грант до миллиона гривен на собственный бизнес от программы "єРобота".
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