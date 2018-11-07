У Норвегії завершилися військові навчання НАТО Trident Juncture

Фото: військові навчання (belvpo.com)

За оцінкою керівництва НАТО, навчання пройшли успішно

В Норвегії завершилися найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО Trident Juncture. Адмірал США Джеймс Фогго заявив, що маневри пройшли успішно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Фогго зазначив, що в ході навчань "учасники багато чому навчилися".

У свою чергу начальник Генштабу Норвегії Хокон Бруун-Ханссен зазначив, що військовослужбовці з ентузіазмом брали участь у маневрах, і відзначив їх "напружену роботу".

Нагадаємо, навчання Trident Juncture стартували в Норвегії 25 жовтня.

У масштабних навчаннях взяли участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії.

Крім того, до Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків і близько 10 тисяч одиниць техніки.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада, російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.

Перед цим інцидентом капітан Роберт Агілар відкинув твердження про те, що збільшена активність РФ заважає навчанням.

"Кілька днів тому ми бачили російські вертоліт і літак на значній висоті. Однак ми не бачили нічого в безпосередній видимості або на низькій висоті", - зазначив Агілар.