У Норвегії помістили в психлікарню росіянина, який напав на відвідувачів супермаркету

Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом
В Норвегии 20-летнего гражданина Российской Федерации, который 17 января нанес тяжелое ножевое ранение женщине в одном из супермаркетов Осло, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Правоохранители считают, что потерпевшую злоумышленник выбрал наугад.
Сам подозреваемый заявил, что он не является экстремистом.
Напомним, 17 января 2019 года в Норвегии россиянин напал на посетителей супермаркета с ножом. Россиянин ударил ножом женщину, платившую в кассе после чего был задержан полицией, а тяжело раненная женщина госпитализирована в критическом состоянии.
19 января суд арестовал 22-летнего гражданина РФ на 4 недели.
Адвокат россиянина Ола Лунде заявил, что его подзащитный ранее сообщил правоохранителям, что был намерен провести теракты не только в Норвегии, но и в других странах.
"Мое мнение таково - он нестабилен и его нужно показать врачу", - заявил Лунде.
Также адвокат рассказал, что россиянин приехал в Норвегию из Швеции и пробыл недолго.