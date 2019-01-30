У Норвегії помістили в психлікарню росіянина, який напав на відвідувачів супермаркету

Сам підозрюваний заявив, що він не є екстремістом

В Норвегии 20-летнего гражданина Российской Федерации, который 17 января нанес тяжелое ножевое ранение женщине в одном из супермаркетов Осло, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Правоохранители считают, что потерпевшую злоумышленник выбрал наугад.

Сам подозреваемый заявил, что он не является экстремистом.

Напомним, 17 января 2019 года в Норвегии россиянин напал на посетителей супермаркета с ножом. Россиянин ударил ножом женщину, платившую в кассе после чего был задержан полицией, а тяжело раненная женщина госпитализирована в критическом состоянии.

19 января суд арестовал 22-летнего гражданина РФ на 4 недели.

Адвокат россиянина Ола Лунде заявил, что его подзащитный ранее сообщил правоохранителям, что был намерен провести теракты не только в Норвегии, но и в других странах.

"Мое мнение таково - он нестабилен и его нужно показать врачу", - заявил Лунде.

Также адвокат рассказал, что россиянин приехал в Норвегию из Швеции и пробыл недолго.