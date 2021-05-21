Норми законопроекту про промвикиди жорсткіші, ніж передбачено європейською директивою, - еколог

"Реформа екологічної дозвільної системи потрібна. Це вимога Угоди про асоціацію. Тобто, впровадження директиви 2010-75 ЄС обов'язково потрібно. Але в законопроект 4167 навіщось накручували положень, які не потрібні директивою", - сказав Антипов.

Зокрема, за його словами, директива не передбачає необхідність жорстко встановлювати терміни проведення екомодернізації.

"Ось ця дискусія, 7 років, 11 років, скільки років має бути - в директиві не потрібно обмежувати уповноважений орган кількістю років. Такої вимоги там немає. У директиві немає вимог щодо моніторингу безперервного в режимі реального часу", - розповів Антипов.

Еколог закликав депутатів доопрацювати законопроект про викиди з урахуванням вітчизняних реалій, і встановити в ньому реалістичні терміни і норми для екомодернізації промисловості.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроекту №4167 призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

Своєю чергою народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський заявив, що законопроекті про промислові викиди європейські екологічні вимоги переписані без урахування вітчизняних реалій. Це, на думку депутата, завдасть серйозної шкоди вітчизняному виробнику.

Зокрема, він звернув увагу, що саме така ситуація з найкращих доступних методів і технологій (НДТМ): як відомо, українська версія просто копіює європейський збірник НДТМ, залишаючи українських виробників обладнання за бортом.