Нормандського формату не вистачає: Зеленський вважає необхідним діалог з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі. Тому необхідно зберегти діалог із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

Він зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося, якби не було діалогу з президентом РФ.

"Тільки в нормандському форматі - це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які знаходяться в полоні, багато з них - за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії", - сказав Зеленський.

Президент упевнений, що Україні не вдасться зупинити війну, якщо буде вестись лише діалог із західними партнерами без Росії.

"Якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що домовленість про режим "тиші" на Донбасі та обмін полоненими стали результатом початку діалогу з Путіним.

При цьому він зазначав, що веде обмежену комунікацію з Путіним, хоча вона має предметний характер.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський вважає, що Росія повинна зробити ключові кроки для досягнення миру на Донбасі.