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Нормандський формат повернуто в робочий стан, - МЗС Франції

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Париж, Середа 12 січня 2022 03:00
Нормандський формат повернуто в робочий стан, - МЗС Франції Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Нормандський формат тривалий час не діяв. Однак зараз він повернутий в робочий стан, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCP.

За його словами, на столі переговорів знаходяться такі питання, як обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння.

"Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", - сказав міністр.

Одночасно глава МЗС нагадав, що "в минулі дні представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві".

Він заявив, що Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією.

"Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки", - додав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.

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