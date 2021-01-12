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Нормандський формат: Франція закликала сторони виконати рішення саміту в Парижі

Автор: Дмитро Левицький

Франція продовжує докладати зусиль у нормандському форматі з метою встановлення міцного миру на сході України. Франція закликає всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання під час паризького саміту 2019 року.

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Про це заявило Міністерство закордонних справ Франції.

Як зазначили в МЗС, французька сторона працює над реалізацією рішень зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.

"У цьому контексті ми закликаємо всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання та продовжувати конструктивні обговорення порядку денного, погодженого на саміті", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори щодо реалізації домовленостей паризького саміту тривали понад 6 годин.

Крім того, представник Росії Дмитро Козак заявив, що на сьогоднішніх переговорах в Берліні радники ні про що не домовилися, тому вирішили зібратися ще раз через два тижні. Наступна зустріч, ймовірно, буде у відеоформаті.

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Новини України ФранціяНормандський формат