Нормандський формат не досяг усіх цілей, але він ще існує, - посол Франції

У Франції вважають, що нормандський формат не досяг своїх цілей. При цьому в Парижі відзначають, що даний формат є єдиним працюючим і успішним форматом на цю мить.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, Франція в цьому випадку керується правилом: "не чинити те, що не зламано".

"Зараз нормандський формат - єдиний працюючий, успішний. Він не досяг своїх цілей, але, принаймні, він існує. Він функціонує, наприклад, 22 січня повинна була відбутися зустріч дипломатичних радників формату, хоча вона була відкладена через трагічну пожежу в Харкові. Рік тому в Парижі ми залишилися задоволені досягнутими результатами", - сказав де Понсен.

Посол зазначив, що зміна формату не завжди призводить до кращих результатів.

"Кращі результати будуть тому, що буде прогрес у впевненості і політичної волі до миру і досягнення цілей. Це не питання формату. Якщо ви зламаєте градусник, це не допоможе уникнути спека", - вважає він.

Де Понсен заявив, що Франція готова до обговорення "кращих ідей", якщо такі є.

"Однак необхідно довести, що він буде краще, ніж існуючий нормандський формат", - додав він.

При цьому в Парижі стурбовані відсутністю у "деяких учасників "нормандської четвірки" політичної волі для виконання паризьких домовленостей. Однак він відзначив, що Україна свій внесок у цей процес внесла.

"Ми стурбовані. Ми бачимо, що у деяких учасників відсутня політична воля йти далі. Але у нас є перемир'я. Ми бачимо, що Україна внесла свій вклад, наприклад, якщо подивитися на відкриття пунктів пропуску. Я був у Щасті. Україна зробила свою домашню роботу, але з іншого боку немає взаємності, тому вони ще не відкриті, і це розчарування", - заявив де Понсен.

Він додав, що поки ситуація не дозволяє провести новий саміт лідерів "нормандської четвірки".

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про стагнації нормандського процесу.

Також повідомлялося, що Зеленський виступає за ще один формат переговорів по Донбасу за участю президента США Джо Байдена. Він повинен йти паралельно з нормандським форматом.