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"Нормандська четвірка" обговорює можливість провести саміт, - Путін

Автор: Сергей Новиков

Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росія ніколи не погодиться з твердженням про те, що є стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, саміту лідерів "нормандської четвірки" мала передувати зустріч на рівні міністрів. Раніше стало відомо, що таку зустріч пропонували провести 11 листопада, але Росія відмовилася.

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Володимир ПутінНормандська четвіркаНормандський формат