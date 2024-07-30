Номерные знаки автомобилей в Украине: что они значат

Две буквы на госномери машины украинского владельца позволяют так или иначе привязать авто к определенной области. К сожалению, найти систему в индексации украинских регионов на номерных знаках непросто, но мы попробовали. И узнали несколько странные вещи.
О том, как по номерам определить место приписки автомобиля, читайте в материале РБК-Украина
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При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и сайта ГСЦ МВД Украины.
В большинстве стран мира в номерных знаках зашифрована информация о региональной принадлежности автомобиля. В Украине слово "зашифрована" имеет здесь по-особому глубокий подтекст, однако некоторые моменты можно объяснить.
Действующий сегодня формат государственных номерных знаков приняли в Украине в 2004 году, плюс были изменения в 2015-м, тогда цвета украинского флага слева заменили синим цветом с небольшим сине-желтым флажком на нем. Знак несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него. Первые две буквы и являются кодом региона. Вторая пара букв, после цифр, это буквенная серия номера, она позволит увеличить количество регистраций, если в будущем потребуется.
На украинских номерах можно увидеть только буквы украинской кириллицы, у которых есть аналоги в латинском алфавите. Подобных букв нашлось только двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.
Нам неизвестна логика основателей формата знаков 2004 года, но, к сожалению, буквы регионов трудно привязать к названиям областей, которые они обозначают. Дополнительно усложнил дешифровку номеров обновленный формат с 2013: в кодах регионов начали заменять первые буквы. Почему-то А поменяли на К, В – Н, С – I; при этом предварительные коды тоже остались действительными.
После того, как стало возможным регистрировать машину через приложение "Действие" и личный кабинет водителя на сайте МВД (с января 2023 г.), для таких авто основали новые буквенные серии номерных знаков.
Литеросочетание ED и DC получают машины, договор купли-продажи которых заключен в единой информационной системе МВД. А сочетание букв DI и PD появляется на номерных табличках, если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности, через мобильное приложение портала "Действие". Указанные буквы стоят на месте кодов регионов.
Пожалуй, самое интересное в теме кодов административно-территориальных единиц то, что на сегодняшний день они могут означать не то, что все привыкли.
С марта 2021 г. (Приказ МВД №166 от 2 марта 2021 г.) автомобилисты начали получать номера с кодами, которые можно считать случайными. На путях все больше машин, имеющих на номерах, не код региона, где зарегистрирован водитель или приписана машина, а код региона, где автомобиль покупали и/или в последний раз ставили на учет.
По факту это область, где машину приобрели и заключили соглашение о купле-продаже. Потому что теперь новому владельцу выдают номера с кодом региона, где он их получает. И после этого авто может ни разу не появиться в этой области, потому что его владелец зарегистрирован и проживает в другом крае Украины.
Итак, увидев на дороге зарегистрированный по всем правилам автомобиль, у нас нет никакой гарантии, что его номер скажет нам правду о его географической привязке. Буквы на табличке могут означать и место регистрации водителя, и область, где нынешний владелец ее приобрел или зарегистрировал… Хотя, с другой стороны, может быть, нам и не обязательно знать чужие секреты? А если вам захочется наоборот, похвастаться своим регионом, придется полагаться не на индекс номера, а возможно, на живописную наклейку типа "Киев – город каштанов" или "Одесса – жемчужина у моря".
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный повод на пикапах и внедорожниках.