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Нокауты года от Top Rank: компания Ломаченко обнародовала видео

Фото: Наоя Иноуэ - автор одного из лучших нокаутов 2024-го (instagram.com/naoyainoue_410)
Автор: Андрей Костенко

Авторитетная промоутерская компания Top Rank Boxing представила свою версию лучших нокаутов 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации.

Компания, которую возглавляет Боб Арум, опубликовала подборку из десяти лучших на ее взгляд досрочных завершений поединков в уходящем году. Среди топ-панчеров много известных имен - Наоя Иноуэ, Кишон Дэвис, Анджело Лео, Робейси Рамирес и другие.

Список лучших нокаутов-2024 от Top Rank Boxing

  • Абдулла Мейсон - Бенджамин Гурмент (КО 2) - легкий вес
  • Брюс Керрингтон - Бернард Анджело Торрес (КО 4) - полулегкий
  • Наоя Иноуэ - Луис Нери (ТКО 6) - второй легчайший
  • Брайан Норман - Джованни Сантиян (КО 10) - полусредний
  • Робейси Рамирес - Брэндон Леон Бенитес (ТКО 7) - полулегкий
  • Энтони Оласкуага - Рику Кано (КО 3) - легчайший
  • Анджело Лео - Луис Альберто Лопес (КО 10) - полулегкий
  • Рикардо Фернандес - Алан Гарсия (КО 5) - легкий
  • Кейшон Дэвис - Густаво Лемос (КО 2) - легкий
  • Бруно Сураче - Хайме Мунгия (КО 6) - второй средний

Отметим, что Top Rank Boxing - одна из самых влиятельных промоутерских компаний. На контракте у нее находятся, в частности, два украинских топ-бойца. Это - чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко и 2-й номер полулегкой категории в рейтинге WBO Арнольд Хегай.

Ранее свой рейтинг лучших нокаутов 2024 года составил британский спортивный стриминговый сервис DAZN.

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Василий ЛомаченкоБокс