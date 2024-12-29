Нокауты года от Top Rank: компания Ломаченко обнародовала видео

Компания, которую возглавляет Боб Арум, опубликовала подборку из десяти лучших на ее взгляд досрочных завершений поединков в уходящем году. Среди топ-панчеров много известных имен - Наоя Иноуэ, Кишон Дэвис, Анджело Лео, Робейси Рамирес и другие.

Список лучших нокаутов-2024 от Top Rank Boxing

Абдулла Мейсон - Бенджамин Гурмент (КО 2) - легкий вес

Брюс Керрингтон - Бернард Анджело Торрес (КО 4) - полулегкий

Наоя Иноуэ - Луис Нери (ТКО 6) - второй легчайший

Брайан Норман - Джованни Сантиян (КО 10) - полусредний

Робейси Рамирес - Брэндон Леон Бенитес (ТКО 7) - полулегкий

Энтони Оласкуага - Рику Кано (КО 3) - легчайший

Анджело Лео - Луис Альберто Лопес (КО 10) - полулегкий

Рикардо Фернандес - Алан Гарсия (КО 5) - легкий

Кейшон Дэвис - Густаво Лемос (КО 2) - легкий

Бруно Сураче - Хайме Мунгия (КО 6) - второй средний

Отметим, что Top Rank Boxing - одна из самых влиятельных промоутерских компаний. На контракте у нее находятся, в частности, два украинских топ-бойца. Это - чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко и 2-й номер полулегкой категории в рейтинге WBO Арнольд Хегай.