Нокауты года от Top Rank: компания Ломаченко обнародовала видео

Авторитетная промоутерская компания Top Rank Boxing представила свою версию лучших нокаутов 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал организации.
Компания, которую возглавляет Боб Арум, опубликовала подборку из десяти лучших на ее взгляд досрочных завершений поединков в уходящем году. Среди топ-панчеров много известных имен - Наоя Иноуэ, Кишон Дэвис, Анджело Лео, Робейси Рамирес и другие.
Список лучших нокаутов-2024 от Top Rank Boxing
Отметим, что Top Rank Boxing - одна из самых влиятельных промоутерских компаний. На контракте у нее находятся, в частности, два украинских топ-бойца. Это - чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко и 2-й номер полулегкой категории в рейтинге WBO Арнольд Хегай.
Ранее свой рейтинг лучших нокаутов 2024 года составил британский спортивный стриминговый сервис DAZN.
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