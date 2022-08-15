НОК України та БФ «Майбутнє-дітям» провели у Греції “Randori” для дітей-спортсменів з постраждалих регіонів України



12 серпня в рамках міжнародного проєкту Olympic Dreams 2022 за підтримки НОК України, БФ «Майбутнє-дітям», посольства України в Грецькій Республіці та особисто пана Посла Сергія Шутенко відбулося відкрите тренування «Randori» зі спортсменами федерації дзюдо України та федерації дзюдо Греції.

«Для себе ми поставили просте завдання: в рамках започаткованої Першою леді України Оленою Зеленською Програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки використати всі можливості Греції з тим, щоб допомогти українським дітям подолати стрес, пов’язаний із війною та пережитими травматичними подіями. За літній період у співпраці з грецькими партнерами, українськими та грецькими благодійними організаціями нам вже вдалося оздоровити понад 500 українських дітей. І ця робота ще продовжується», – Посол України у Греції Сергій Шутенко.

Анатолій Бойко, Сергій Шутенко, Спіридон Каравуліс, Олена Віходет

В проєкті Olympic Dreams 2022 задіяно більш як 100 юних українських спортсменів, що тренуються на базі професійної спортивної інфраструктури SPORTCAMP та Sport Village (Лутракі, Греція) з тренерами Кареном Балаяном та Олександрою Старковою.

Ірина Бойко, Анатолій Бойко, Сергій Шутенко, Алла Польова

«Вже друга зміна наших юних спортсменів бере участь у проєкті Olympic Dreams 2022. Серед них члени збірної команди України з дзюдо (кадети, юніори та дорослі), всі вони наша гордість, чемпіони та призери європейських та міжнародних турнірів і ми раді підтримати їх професійний рівень у непрості часи задля майбутніх перемог України», – зазначив меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко

Спортивну подію організовано в рамках літнього навчально-тренувального табору у Греції для дітей з постраждалих регіонів України, зокрема міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Херсон, Одеса, Луганськ, Суми, Донецьк за особистої підтримки мецената Анатолія Бойко, посольства України в Грецькій Республіці та благодійного фонду «Майбутнє – дітям».

Александра Новикова, Сергей Шутенко, Анатолий Бойко

Для довідки:

Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги біля 500 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

Інформація та реквізити:

Email: uachildrenfund@gmail.com

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