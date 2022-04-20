Після нічних обстрілів у Новодружеську зруйновані житлові будинки, - глава Луганської ОВА

"Після півночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Загорілися два будинки в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками і вибуховою хвилею - встановлюємо. У місті перебитий газопровід", - йдеться в повідомленні.

Вранці Аварійна служба перевірятиме, як швидко газопровід можна відремонтувати.

Крім того, Гайдай розповів, що російські військові кілька разів за ніч обстріляли місто Гірське.

Вчора в Лисичанську піротехніки перевірили 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами окупантів. У семи з них залишки вибухонебезпечних предметів не знайдені.

"Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати", - зазначив Гайдай.