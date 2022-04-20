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Після нічних обстрілів у Новодружеську зруйновані житлові будинки, - глава Луганської ОВА

Фото: окупанти обстріляли Новодружеськ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вночі окупанти продовжили обстрілювати Луганську область. В результаті ударів по Новодружеську були зруйновані житлові будинки місцевих жителів. Крім того, в місті, яке знаходиться біля Лисичанська, немає газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Після півночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Загорілися два будинки в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками і вибуховою хвилею - встановлюємо. У місті перебитий газопровід", - йдеться в повідомленні.

Вранці Аварійна служба перевірятиме, як швидко газопровід можна відремонтувати.

Крім того, Гайдай розповів, що російські військові кілька разів за ніч обстріляли місто Гірське.

Вчора в Лисичанську піротехніки перевірили 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами окупантів. У семи з них залишки вибухонебезпечних предметів не знайдені.

"Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові намагаються встановити контроль над Донбасом.

Раніше Олексій Арестович розповів про наступ Росії на Донбасі. За його словами, противник діє за класичною схемою.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ