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Нічні заморозки та грози: яку погоду прогнозують на 9 травня

Фото: погода сьогодні буде з короткочасними дощами, грозими і нічними заморозками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 травня майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі, а місцями - грози. Вночі синоптики прогнозують заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі у північних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, східних та місцями південних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Вночі в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +7 +10, вдень +14 +18 градусів;
  • на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +15 +21;
  • у східних областях вночі +6 +9, вдень +18 +22 градуси;
  • на півдні країни вночі +7 +10 градусів, а вдень +19 +23;
  • у центральних областях вночі +8 +10, вдень +17 +19 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. В день по області місцями пориви 15-18 м/с, стовпчики термометрів вночі покажуть +6 +11 градусів, вдень +14 +19.

У Києві вночі +8 +10 градусів, вдень +16 +18 тепла.

Нагадаємо, як розповідали синоптики, погода в Україні найближчими днями буде контрастною - в деяких областях очікуються грози, шквали, місцями - нічні заморозки. Натомість в інших областях - суха і сонячна погода, й високий рівень пожежної небезпеки.

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ГідрометцентрПогода в Україні