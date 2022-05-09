Нічні заморозки та грози: яку погоду прогнозують на 9 травня

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі у північних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, східних та місцями південних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Вночі в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +7 +10, вдень +14 +18 градусів;

на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +15 +21;

у східних областях вночі +6 +9, вдень +18 +22 градуси;

на півдні країни вночі +7 +10 градусів, а вдень +19 +23;

у центральних областях вночі +8 +10, вдень +17 +19 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. В день по області місцями пориви 15-18 м/с, стовпчики термометрів вночі покажуть +6 +11 градусів, вдень +14 +19.

У Києві вночі +8 +10 градусів, вдень +16 +18 тепла.