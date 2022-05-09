Нічні заморозки та грози: яку погоду прогнозують на 9 травня

Сьогодні, 9 травня майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі, а місцями - грози. Вночі синоптики прогнозують заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, вночі у північних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, східних та місцями південних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Вночі в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. В день по області місцями пориви 15-18 м/с, стовпчики термометрів вночі покажуть +6 +11 градусів, вдень +14 +19.
У Києві вночі +8 +10 градусів, вдень +16 +18 тепла.
Нагадаємо, як розповідали синоптики, погода в Україні найближчими днями буде контрастною - в деяких областях очікуються грози, шквали, місцями - нічні заморозки. Натомість в інших областях - суха і сонячна погода, й високий рівень пожежної небезпеки.
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