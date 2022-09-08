Нічні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки та відкрила справу (фото)

Російські окупанти вночі обстріляли два райони Харкова ракетами С-300. Одна з ворожих цілей знищила адмінбудівлю підприємства, а інша влучила на територію виробництва, порушено справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в ніч на 8 вересня росіяни завдали ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення.

Крім того, в Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Разом з тим окупанти продовжують завдавати ворожих ударів і по області. Внаслідок обстрілу с. Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків, а в с. Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: російські війська в ніч на 8 вересня ударили по Харкову (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, що в ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.

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