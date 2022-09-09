Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки

Російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що від удару пошкоджений один із вищих навчальних закладів.
"Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - додав Терехов.
Нагадаємо, ввечері 8 вересня росіяни завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.
До слова, окупанти пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків у Харківській області.
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