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Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про ситуацію в місті

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Харків, Вівторок 26 липня 2022 05:31
Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про ситуацію в місті Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстріляли Харків. "Прилетіли" снаряди недалеко від центру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Він зазначив, що традиційно потрапляння було поруч з будівлею, яке до військової інфраструктури не має жодного відношення.

"Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде", - написав Терехов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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