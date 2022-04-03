RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У нічному клубі Баку прогримів вибух: є загиблий, десятки поранених

Вибух у Баку (Фото: apa.az)
Автор: Константин Широкун

3 квітня 2022 року о 3 годині ночі в одному з нічних клубів столиці Азербайджану, Баку, стався вибух. В результаті вибуху одна людина загинула, більше 30 відвідувачів і співробітників отримай поранення і опіки різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media.Az.

Як повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану, від вибуху на вулиці Нізамі в нічному клубі location загинула жінка, яка працювала в клубі, також 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють рятувальники, а також представники прокуратури, які розслідують причину вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан