НМТ под угрозой: 5 тысяч поступающих должны исправить ошибки в регистрации до 19 мая

Более 5 тысяч поступающих рискуют не попасть на национальный мультипредметный тест (НМТ) из-за ошибок в регистрационных документах. Исправить можно в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

14 мая завершился дополнительный этап регистрации на НМТ-2025. Вместе с тем более 5 тысяч участников до сих пор не исправили ошибки в своих документах. Региональные центры оценивания качества образования уже отправили этим поступающим сообщения в персональные кабинеты с требованием доработать поданные данные. Если недостатки не будут устранены до 19 мая, регистрацию таких лиц отменят, и они не смогут сдать НМТ в дополнительную сессию. Участникам советуют немедленно проверить свои персональные кабинеты и, в случае необходимости, повторно отправить правильные копии документов на проверку.