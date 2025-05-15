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НМТ под угрозой: 5 тысяч поступающих должны исправить ошибки в регистрации до 19 мая

Четверг 15 мая 2025 16:03
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НМТ под угрозой: 5 тысяч поступающих должны исправить ошибки в регистрации до 19 мая Фото: НМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Более 5 тысяч поступающих рискуют не попасть на национальный мультипредметный тест (НМТ) из-за ошибок в регистрационных документах. Исправить можно в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

14 мая завершился дополнительный этап регистрации на НМТ-2025. Вместе с тем более 5 тысяч участников до сих пор не исправили ошибки в своих документах.

Региональные центры оценивания качества образования уже отправили этим поступающим сообщения в персональные кабинеты с требованием доработать поданные данные. Если недостатки не будут устранены до 19 мая, регистрацию таких лиц отменят, и они не смогут сдать НМТ в дополнительную сессию.

Участникам советуют немедленно проверить свои персональные кабинеты и, в случае необходимости, повторно отправить правильные копии документов на проверку.

Что нужно знать об НМТ-2025

14 мая началась основная сессия национального мультипредметного теста, который является ключевым этапом вступительной кампании этого года. На участие в НМТ зарегистрировались более 300 тысяч абитуриентов.

Все участники будут сдавать четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины (обязательные) и еще один - на выбор. Тестирование продлится один день в два блока с перерывом 20 минут.

В приграничных регионах НМТ проводят в укрытиях. Также сдать тест можно за рубежом - в офлайн-формате в определенных странах.

Если во время тестирования прозвучит воздушная тревога, участники должны перейти в укрытие. Если она длится менее 2,5 часа, экзамен возобновляют. В случае более длительной задержки решение принимает руководитель пункта.

Для поступления на бюджет необходимо набрать не менее 130 баллов, а на отдельные специальности - не менее 150. Результаты обнародуют до 4 июля. В случае нарушений во время теста можно подать апелляцию и пересдать его.

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